Decomisan 38 mdp en metanfetaminas

Como parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas, en Baja California, autoridades aseguraron 150 kg de metanfetamina.

Autoridades federales aseguraron 150 kilogramos de metanfetamina en Baja California, cantidad que equivale a un aproximado de tres millones 750 mil dosis fuera de las calles. Este decomiso forma parte de una investigación más amplia contra redes dedicadas al tráfico de drogas sintéticas en la entidad fronteriza.

El decomiso representó una afectación económica cercana a 38 millones de pesos para las organizaciones delictivas, según la estimación oficial. La acción formó parte de las labores de seguridad orientadas a impedir que este tipo de drogas se consuman o trafiquen en la entidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) participaron en los trabajos que permitieron ubicar el cargamento.

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El aseguramiento derivó de una línea de investigación abierta después de la captura de dos personas, a quienes se les habría encontrado 68 kilogramos de cristal. A partir de esa detención, los elementos federales obtuvieron datos que permitieron ampliar las pesquisas.

Con esa información, los agentes ubicaron otro domicilio en el que aseguraron otros 150 kilos de metanfetamina. Las instituciones no detallaron el municipio donde ocurrió esta nueva incautación, ni informaron sobre nuevas personas detenidas por este caso.

Tras el operativo, la droga quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, instancia encargada de integrar la carpeta y definir las diligencias relacionadas con el cargamento.

Baja California se mantiene como una de las entidades donde las autoridades federales han reportado múltiples aseguramientos de drogas sintéticas. En mayo, el Gabinete de Seguridad informó la detención de una persona en Tijuana, después de que elementos de la GN, en funciones de vigilancia aduanera, localizaron 43 kilogramos de metanfetamina en un vehículo de Los Ángeles, California.