ASF defiende nuevo modelo de fiscalización

Aureliano Hernández fue designado titular de la ASF para el periodo del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034.

LA AUDITORÍA Superior de la Federación (ASF) defendió el nuevo modelo de fiscalización integral que aplicará en la revisión de la Cuenta Pública 2025 y aseguró que los cambios aprobados al Programa Anual de Auditorías no significan una reducción en la vigilancia del gasto público, sino una ampliación de su alcance.

A través de una tarjeta informativa, el órgano fiscalizador afirmó que la nueva metodología representa una evolución que coloca a la institución “a la altura de las mejores prácticas internacionales en materia de auditoría gubernamental”.

Explicó que el nuevo esquema integra en una sola revisión el cumplimiento legal del gasto público, la gestión financiera y el desempeño de programas, proyectos y obras de cada ente auditado.

Como ejemplo, indicó que en el caso de Petróleos Mexicanos, anteriormente se realizaban 33 auditorías enfocadas en temas específicos, lo que implicaba revisar muestras limitadas de su operación.

Con el nuevo esquema, explicó, una auditoría integral abarcará la totalidad de los ingresos, gastos, contratos, inversiones y el desempeño de la empresa productiva del Estado y sus filiales.

El organismo sostuvo que el número de auditorías realizadas no debe interpretarse como un indicador del alcance de la fiscalización, ya que una sola revisión integral puede cubrir un universo más amplio que varias auditorías focalizadas.

Destacó que, con este nuevo modelo, por primera vez todas las dependencias federales serán fiscalizadas. Afirmó que la concentración de revisiones en auditorías integrales permitirá reducir trámites administrativos y aumentar el alcance de la supervisión del gasto público.