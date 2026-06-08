Recta final rumbo al registro

Y son cuatro agrupaciones políticas las que se perfilan a obtener su registro como partido político, aunque nos piden no dar nada por hecho, porque aún falta que en el INE se haga una revisión relevante relacionada con el manejo de los recursos y con las afiliaciones. Es sabido que Paz, Somos MX, Que siga la democracia y México tiene vida ya cumplieron con los requisitos de asambleas y firmas, pero se ha informado que en la revisión de esos dos requisitos, todas ellas perdieron apoyos al detectárseles anomalías diversas, principalmente duplicidades de firmantes, aunque también se reportó el registro de personas que no forman parte del padrón o de fallecidos. No es menor la merma sufrida porque en conjunto fue de 235 mil, incluso un par de ellas se quedaron muy al filo de cumplir la meta. Como sea, es un hecho que se encuentran en la recta final para tratar de cumplir con lo que establece la ley: 200 asambleas y 256 mil 30 firmas. El próximo 25 de junio, es decir, dentro de tres semanas, el árbitro electoral dará su veredicto, se conoció ayer.