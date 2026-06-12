El Fan Fest de Claudia, Clara y Janecarlo

Vaya emoción la que mostró la Presidenta Claudia Sheinbaum ayer cuando cayeron los goles de Quiñones y Jiménez. La mandataria cantó con alegría las anotaciones del tricolor mientras levantaba el puño y después pegaba varios saltos. A su derecha, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, igualmente feliz, le pasó una bandera tricolor que extendieron juntas. Momentos de euforia que las cabezas del país y de la ciudad, respectivamente, se regalaron tras días llenos de saturación y presión. A la izquierda de Claudia estaba el alcalde Janecarlo Lozano, quien no quiso desaprovechar el momento para tomar las mejores fotos. Y no era para menos, nos dicen, si se considera que Sheinbaum decidió ayer acudir ya no al Fan Fest del Zócalo sino al del deportivo Los Galeana, ubicado en la Gustavo A. Madero, que encabeza Janecarlo, para disfrutar el partido inaugural del Mundial y el primero de la Selección Mexicana. Los tres morenistas reunidos bajo una enorme carpa y con decenas de capitalinos estaban contentos y con una certeza que daban los goles: el balón rodó.

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