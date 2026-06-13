Bombazo contra líder criminal

Y fue el presidente Donald Trump quien dio a conocer que con un ataque aéreo de alta precisión, el Comando Sur “bajo mi dirección” abatió al jefe del grupo criminal el Tren de Aragua. En un mensaje en su red social Truth Social refirió que “antes de que yo regresara al cargo, Joe Biden abrió nuestra frontera sur a millones de delincuentes ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas”. Es sabido que el Tren de Aragua es una agrupación delictiva con presencia y operación en varias regiones de Latinoamérica y que con la llegada de Trump a la Casa Blanca se le clasificó como organización terrorista. La acción militar de ayer efectuada en Venezuela es la primera que se ejecuta en tierra contra una agrupación criminal, lo que nos da cuenta de que el amago de hace unos días del magnate en ese sentido en realidad era un aviso. No pasa desapercibido en México, dado que, nos recuerdan, hay agrupaciones del crimen organizado que también fueron clasificadas como narcoterroristas. Uf.