La ola roja

Aunque, dicen, habrá que estar atentos este miércoles y jueves con las movilizaciones que alista la CNTE, con su llamada ‘ola roja’, en un intento por ejercer presión durante dos partidos clave del Mundial —el Colombia-Uzbequistán, hoy en el Azteca, y el México-Corea del Sur, en Guadalajara—, nos hacen ver que lo que está levantando bastante polvo es la declaración que hizo el líder de la Coordinadora en la capital, Pedro Hernández, interpretada por muchos observadores como una señal del relajamiento del discurso del magisterio, que semanas antes estaba prácticamente estacionado en el ‘no, no y no’ sobre las propuestas que le había hecho el Gobierno federal. “Sólo queremos lo posible, lo necesario para que nuestros compañeros tengan una vejez digna”, dijo el dirigente de la Sección 9. Otros entendedores, sin embargo, han visto en estas palabras signos de arrepentimiento, pues las muestras de flexibilización de los maestros sólo ocurrieron una vez que desde el Gobierno se les puso un límite al diálogo directo que ahora fue turnado a los estados. ¿Será?