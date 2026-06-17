Reconocimiento a Fiscalía

Relevante, nos comentan, la mención que hizo ayer el secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a cargo de Zipacná Jesús Torres Ojeda, que tuvo un papel destacado en el combate a uno de los delitos que representan el gran desafío de las autoridades de todos los niveles: la extorsión. La FGE, como destacó Harfuch, fue clave en la caída de 11 presuntos criminales, entre ellos el cabecilla, a quienes se les atribuye el despojo a prestadores de servicios turísticos en el puerto de Acapulco. Como refirió el jefe de la seguridad ciudadana en el país, la Fiscalía guerrerense se puso pilas para integrar carpetas y lograr las órdenes de aprehensión que terminaran con la captura de estos personajes, además con especial atención a las denuncias ciudadanas. “Estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, a quien hacemos un reconocimiento por esta investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad”, dijo el secretario.