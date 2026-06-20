Ceses fulminantes en Michoacán

Y nos piden no perder de vista el impacto que tenga la decisión de cesar de manera fulminante a cuatro de los siete integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que además ayer mismo sumó una dimisión más, por lo cual sólo quedaron dos activos. La decisión fue tomada por una mayoría de consejeros del Instituto Nacional Electoral luego de que se conociera que los hoy despedidos avalaron nombrar al encargado de despacho del órgano interno de control de la institución local cuando esa atribución es del congreso de la entidad. Los destituidos son Ignacio Hurtado Gómez, quien presidía el organismo, y los consejeros Juan Montiel, Marlene Mendoza, Claudia Carreño y Silvia Mauricio. Lo que ha encendido las alarmas, nos comentan, es que en Michoacán está a punto de iniciar un proceso electoral en el que habrá de renovarse la gubernatura, 40 diputaciones y 112 ayuntamientos, lo cual obliga a conformar un nuevo instituto. En el Poder Judicial de Michoacan, por ejemplo, señalaron que la decisión tomada es una medida “extrema” y alertaron sobre el riesgo de que quienes lleguen no tengan la experiencia necesaria para acometer un desafío como el señalado. Uf.

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