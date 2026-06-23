EU frena entrada hacia Sonora de 43 mil cartuchos

Imagen difundida ayer por el embajador estadounidense, sobre los decomisos realizados en Arizona.

Un cargamento de miles de municiones quedó detenido en la frontera antes de cruzar hacia México. En un solo día, autoridades estadounidenses detectaron 43 mil cartuchos en dos vehículos revisados en el Puerto de Entrada Mariposa, en Nogales, Arizona, uno de los puntos de mayor tránsito con Sonora.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) atribuyó el hallazgo a oficiales de su Oficina de Operaciones de Campo y a personal federal de Tucson. Aunque hubo detenidos, de momento no se han difundido los nombres de las personas vinculadas al caso.

El Tip: En el primer año de la segunda administración Trump, las incautaciones de armas de fuego ilegales aumentaron 125%, con más de 36 artefactos asegurados.

Diane J. Sabatino, comisionada ejecutiva auxiliar de la OFO, detalló que el primer vehículo llevaba 40 cajas con 15 mil municiones y el segundo 44 empaques con 28 mil piezas calibre 7.62×39.

“Mismo puerto. Mismo día. Dos decomisos de salida. Un total de 43 mil cartuchos detenidos en el puerto”, escribió la funcionaria en redes sociales.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, sostuvo que la operación reafirma la estrategia del presidente Donald Trump contra el tráfico ilegal de armas y municiones hacia organizaciones criminales en México.

Señaló que “este decomiso también demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener la actividad ilícita”. Según Johnson, estos sistemas permitieron ubicar la carga antes de una revisión física amplia. “No importa el método que utilicen, los criminales deben saber que los encontraremos”, añadió.

Mariposa, uno de los puertos de entrada más importante de la frontera, concentra operaciones de comercio y carga entre ambos países, por lo que autoridades de EU lo mantienen como punto de revisión constante para mercancías, vehículos y transportes. En febrero pasado más de 47 mil cartuchos fueron asegurados por la policía, y semanas después, 54 kilogramos de metanfetamina fueron decomisados en el mismo puerto.