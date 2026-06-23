Procesan a 3 por introducir más de 55 mil municiones

Un juez federal vinculó a proceso a Alexis Encinas Estrella, Manuel Alberto León Aldama y Ciro Francisco Castillo Valle por la probable introducción ilícita al país de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Elementos de la Guardia Nacional, con acompañamiento de personal de Aduanas, detuvieron a los tres hombres en puntos fronterizos de Sonora. Las revisiones ocurrieron en el Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y en la garita Mariposa, donde las autoridades aseguraron 55 mil 179 cartuchos útiles de diversos calibres.

Alexis Encinas llevaba 20 mil cartuchos en el tractocamión que conducía. En otra unidad, Manuel Alberto León transportaba 23 mil 680 piezas útiles y 93 cargadores, mientras que Ciro Francisco Castillo tenía 11 mil 499, según la Fiscalía General de la República (FGR). El caso derivó del trabajo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Tras las detenciones, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora, presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien analizó los elementos aportados y determinó que eran suficientes para continuar el proceso penal, por lo que vinculó a proceso a los tres imputados y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.