El tablero de Quintana Roo

Y hablando de los tableros de Morena rumbo a la definición de candidaturas en los 17 estados en los que se renovará la gubernatura, nos cuentan que en el caso de Quintana Roo ayer se comenzaron a acomodar las cosas. Y es que resulta que el senador Eugenio Segura, quien es más conocido como Gino, ayer solicitó licencia a su escaño. “Desde el primer día que asumí el cargo de senador, hice el compromiso de servir a México y a Quintana Roo con absoluta convicción. Hoy, atendiendo esa misma responsabilidad y por petición del pueblo, he decidido regresar a mi tierra para sumarme de tiempo completo a las tareas de organización y fortalecimiento territorial de nuestro movimiento”, anunció en un video. Algunas mediciones, nos aseguran, colocan a Segura en una posición competitiva. Se espera que el próximo viernes los interesados en suceder a Mara Lezama en 2027 acudan al World Trade Center a registrarse en el proceso de la 4T. Una vez hecho el registro y tras una criba de la dirigencia nacional, vendrá la definitoria encuesta.