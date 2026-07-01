Con “salto tecnológico” renuevan al sector salud

El Gobierno Federal invertirá alrededor de 20 mil millones de pesos en dar un “salto tecnológico” en la modernización de los equipos del sector salud, lo que permitirá la optimización de los servicios que ofrece a los ciudadanos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que este monto está contemplado sólo para este año, por lo que el recurso crecerá en los años que restan al sexenio: “La inversión que estamos haciendo en equipamiento, de lo que ya se compró y lo que se va a hacer este año, es de alrededor de 20 mil millones de pesos, sin contabilizar lo que podamos seguir comprando del ‘27 al 2030. Pero son 20 mil millones de pesos de inversión en el salto tecnológico que estamos haciendo en las instituciones de salud pública”.

El Dato: Los resonadores utilizan hasta siete litros de helio para enfriar sus imanes, lo que optimiza drásticamente los costos de mantenimiento y mejora eficiencia del hospital.

Entre las tecnologías más destacadas fue la implementada en el IMSS-Bienestar, que cuenta con la primera Unidad Quirúrgica Fetal, que permite realizar intervenciones al feto mientras permanece en el útero de su madre.

El director la dependencia, Alejandro Svarch, comentó que, hasta la fecha, en la institución se ha operado a tres niños en Tabasco. Agregó que también avanzan en la incorporación histórica de 174 equipos de alta especialidad con una inversión de más de cuatro mil mdp, que incluye la adquisición de cinco aceleradores lineales, 117 mastógrafos con Inteligencia Artificial, cinco equipos de resonancia magnética, 47 tomógrafos, tres con simuladores.

En su intervención, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó la adquisición de 17 nuevos resonadores magnéticos que generan una mejor calidad en los estudios diagnósticos y la reducción a los tiempos de espera de los pacientes.

“Estos 17 equipos, 14 de ellos se hicieron en una sola compra con las nuevas reformas a la Ley de Adquisiciones, lo que nos permitió comprarlos a muy buenos precios y directamente a los fabricantes. Son 11 equipos de 1.5 teslas y seis equipos de tres teslas”, comentó.

Con estas herramientas se optimizan los tiempos de atención al pasar de 80 a 150 estudios por semana, además se disminuye el uso de helio de 50-100 litros a sólo siete, tienen túneles más amplios para mayor comodidad de los pacientes y los resultados se obtienen con más rapidez, entre 10 y 15 minutos, lo que reduce el estrés y permite atender casi al doble de pacientes al día.

El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que adquirieron dos mil 275 nuevas camas eléctricas, impermeables, retardantes al fuego y antibacteriales, que cuentan con controles interno y externo para el personal médico y el paciente.

A su vez, agregó que invirtieron 93 mdp para la reconstrucción de tres quirófanos en Monterrey, Nuevo León, los cuales están acompañados por 85 nuevos equipamientos como carros rojos, monitores de signos vitales, aspirador gástrico, unidad de anestesia, microscopio oftalmológico, lámpara y mesa quirúrgica, lámpara doble quirúrgica al techo y una unidad de electrocirugía avanzada.

Abren indagatoria por el vencimiento de fármacos

| Por Yulia Bonilla |

Por medio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, el Gobierno Federal inició una investigación sobre las causas que ocasionaron el vencimiento de la caducidad de diversos medicamentos y demás insumos de salud, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Durante la conferencia presidencial, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, confirmó que se encontraron 18.4 millones de piezas que habrían vencido entre 2020 y 2024, hallazgo que se evidenció durante el cambio de dirección del nosocomio.

121 millones de pesos representa la pérdida de estos insumos

De manera preliminar informó que los medicamentos fueron acumulados durante varios años y se trata de una lista amplia de fármacos, dispositivos y material de curación.

De esta manera, destacó que será la indagatoria de la Secretaría Anticorrupción la que precise la dimensión de problema: “Pero está en un proceso de investigación para saber las responsabilidades y determinar cuál fue el motivo por el que se fueron acumulando esos medicamentos y dispositivos y material de curación”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, por ahora, también se trabaja en modificar las normas para dar de baja medicamentos vencidos, ya que en esto hay un proceso altamente burocrático por atravesar: “Hay un procedimiento cuando hay medicamentos que ya llegaron a su fecha de caducidad. Nosotros estamos simplificando todo el proceso administrativo, porque, aunque parezca absurdo, no es sencillo dar de baja los medicamentos que ya llegaron a su fecha de caducidad. Por asuntos operativos y burocráticos. Ese es un tema que se está trabajando”.

Respecto al caso del Hospital Infantil, mencionó que la sanción puede ir desde lo administrativo hasta algo mayor, pero será determinado cuando concluya la indagatoria: “Puede haber una falta administrativa grave y nosotros mismos la detectamos; tan es así que se está haciendo la investigación. O puede no haber un asunto grave, porque a veces se compraban medicamentos y, simplemente, no se utilizaban”.