México y EU bloquean red de narcohuachicol

Estados Unidos y México ampliaron las acciones financieras contra una red de robo y contrabando de hidrocarburos presuntamente relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la designación de 11 sujetos por el Departamento del Tesoro y el bloqueo de esos mismos perfiles en el sistema financiero nacional.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a dos personas físicas y nueve morales señaladas por facilitar operaciones vinculadas con huachicol, evasión fiscal, documentos aduanales falsos, empresas fachada y trasiego transfronterizo de combustible. El anuncio ocurrió ayer y alcanzó a operadores de transporte, logística, servicios financieros, bienes raíces y comercialización de hidrocarburos.

IMPUTADOS ı Foto: Especial

El Tesoro señaló a Óscar Guillermo Juraidini Silva como contador y operador de una estructura que habría movido combustible de Estados Unidos a México para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La autoridad estadounidense lo acusó de crear compañías fachada, alterar documentos aduanales y generar decenas de millones de dólares al año en beneficio del CJNG.

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J. Refugio Ruiz Villagómez también aparece entre los sancionados por su papel en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según el comunicado estadounidense, ese operador trasladó combustible hacia México sin permisos adecuados y pagó cuotas a cárteles u otras organizaciones criminales que controlan puntos de entrada fronterizos.

Siete compañías ligadas a Juraidini Silva quedaron en la lista de OFAC. Se trata de Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves, esta última con sede en Reino Unido.

Dentro de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó análisis fiscal, financiero y corporativo sobre los sujetos designados por Washington. La Secretaría de Hacienda informó que detectó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre ingresos reportados ante la autoridad fiscal y montos observados en bancos u otras instituciones.

Además de replicar el bloqueo contra los 11 sujetos señalados por OFAC, la UIF agregó a nueve personas adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas, aunque no especificó si son físicas o morales. La dependencia indicó que el objetivo era “proteger la integridad del sistema financiero nacional” y restringir su uso para actividades presuntamente relacionadas con dinero de origen ilícito.

Como parte del diagnóstico, autoridades mexicanas identificaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y adquisición de bienes de alto valor. El análisis ubicó empresas de transporte, logística y venta de hidrocarburos como piezas para ocultar o movilizar recursos.

Hacienda sostuvo que la coordinación con autoridades estadounidenses fortalece los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir operaciones con recursos ilícitos y debilitar estructuras económicas que sostienen a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.

Tras la decisión de OFAC, las personas estadounidenses deben bloquear y reportar bienes e intereses de los designados que estén en ese país o bajo su control. Las reglas también alcanzan a entidades con propiedad directa o indirecta de 50 por ciento o más por parte de personas sancionadas.

La Embajada de Estados Unidos en México respaldó la decisión y destacó la coordinación con autoridades mexicanas para golpear las estructuras financieras vinculadas al robo de hidrocarburos.