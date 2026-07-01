Cumpleaños con méritos

Ahora que la Guardia Nacional llegó a su séptimo aniversario, nos piden no perder de vista la sustancia del reconocimiento que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum a esta corporación que reemplazó a la antigua y cuestionada Policía Federal. La mandataria puso a esta institución de seguridad pública en un papel preponderante de la estrategia de seguridad de su sexenio, ya que dijo que parte del proceso de consolidación de este cuerpo policial —que incluyó el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional— también explica la reducción de homicidios dolosos de 46 por ciento desde que ella asumió el poder en octubre de 2024. Sheinbaum recordó que, como parte de un cambio drástico del modelo de seguridad, la Guardia Nacional esté capacitada no sólo para patrullar y combatir la criminalidad, pues cuenta con una formación que le permite apoyar a la población en situaciones de desastres naturales y para salvaguardar las instalaciones estratégicas de México, incluso la comparó con la Guardia Nacional que sirvió a la patria en el siglo XIX, durante la invasión estadounidense.