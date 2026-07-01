Estreno estelar

El que no quiso perder cámara en su primer ejercicio de rendición de cuentas fue el recién nombrado auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández, quien, en la presentación del primer informe de resultados de la Cuenta Pública 2025, llegó ante el Congreso de la Unión con la evidencia de haber gestionado 21 denuncias penales ante la FGR por un posible daño al erario de 600 millones de pesos, esto, dijo ante legisladores, gracias a la aplicación, en sus primeros 100 días al frente de la ASF, de nuevas atribuciones para no esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización. El informe de Aureliano, nos dicen, también vino acompañado de un listado de ajustes internos y apretones de tuercas que buscan modernizar y hacer más eficaz el papel del órgano que vigila el uso adecuado de los recursos públicos federales, como la creación de la Unidad Especializada en Inteligencia y Análisis, encaminada a detectar esquemas de riesgo y operaciones irregulares y de una Unidad de Atención con la que, por primera vez, la población tendrá la oportunidad de denunciar casos de corrupción por Internet. Ahí el dato.