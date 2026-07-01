Desempolvan a un exgóber

Rara decisión, la que, nos cuentan, llevó al Congreso de Coahuila a desempolvar al exgobernador priista Miguel Ángel Riquelme, al ser designado como alcalde de Torreón —un municipio que ya había gobernado—, en sustitución del fallecido edil Román Alberto Cepeda. La invocación del veterano —que, nos dicen, levantó varias cejas en el entorno político dentro y fuera de esa entidad— hizo que Riquelme pidiera licencia para dejar su escaño en la Cámara alta en manos de su suplente, Gabriel Elizondo Pérez, quien, por cierto, coordina los programas sociales del gobierno de Coahuila. Nos explican que ahora que el antiguo góber asume la responsabilidad de terminar la administración que Cepeda dejó inconclusa —hasta diciembre de 2027—, puede que Riquelme Solís tenga la oportunidad de capitalizar de alguna manera su retorno a un ayuntamiento que le dio la etapa más visible de su carrera política y que lo catapultó a convertirse en mandatario estatal y uno de los pocos cuadros pesados que todavía le quedan al priismo.