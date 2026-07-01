Horas decisivas para el T-MEC

Nos comentan que en el contexto mundialista, nuestro país también busca anotar un gol de oro en materia comercial, al lograr la ampliación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, una hazaña que no suena para nada fácil, después de que desde Washington suenan algunas advertencias de que el presidente Donald Trump se alista para declarar formalmente su deseo de no prorrogar la vigencia del histórico acuerdo. Sin embargo, quien tiene en sus manos la representación de nuestros intereses en la región, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lanzó un mensaje para que nadie se ponga a adelantar tragedias, pues aclaró que incluso si Trump se levanta del juego, existen mecanismos que harán que el T-MEC permanezca al menos una década, aunque, claro, con revisiones anuales o incluso plantearse renovaciones por 16 años o más. De cualquier manera, como dijo el funcionario, habrá que estar atentos a la reunión que sostendrá este miércoles con sus pares de Canadá y EU, donde habría conclusiones interesantes al respecto. Atentos.