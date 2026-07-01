Invitado “de lujo”, hoy sancionado por acoso

Y nos piden no perder de vista la suspensión por un año que le aplicó la Universidad Complutense de Madrid, tras denuncias de acoso sexista, al político español fundador del partido de izquierda Podemos, Juan Carlos Monedero. Y es que entre quienes conocen de cerca el acontecer en los entornos del Poder Judicial de inmediato nos recordaron que ese polémico personaje, que también fue asesor del dictador venezolano Hugo Chávez, fue invitado en mayo pasado por la ministra Lenia Batres a impartir una conferencia sobre democracia. Y por si fuera poco, el evento en el que participó ocurrió en instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vaya tino el de la ministra, nos comentan, porque resulta que cuando Monedero vino al país ya se conocían las acusaciones en su contra. Por lo pronto, ayer el político confirmó que recibió la suspensión y se informó además que deberá cumplirla durante seis meses más, pues durante los otros seis previos ya se le aplicaron medidas cautelares. Uf.