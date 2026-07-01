Con la novedad de que los bandos chairo y fifí en las benditas redes ayer no se dieron ni tiempo de disfrutar del triunfo de la Selección Mexicana. Nos cuentan que en esos territorios donde, es sabido, disfrutan arrojándose mutuamente lodo, ayer andaban intentando colocar videos criticando a sus adversarios. Del lado de los afines a la 4T andaban muy felices exhibiendo, por ejemplo, al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el estadio Azteca. No tuvieron que batallar mucho para hallar el material porque el mismo Alito publicó las imágenes. Sólo que el bando chairo las retomó para tratar de cargarle pila diciendo que había gastado miles de pesos en sus accesos al juego. Ah, pero los fifís no se quedaron atrás y a ellos se les vio muy indignados mostrando imágenes de Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial Mexicano, también en las gradas del estadio, a la que pretendían señalar por no sujetarse a los parámetros de austeridad. Chairos y fifís quedaron empatados con sendos tirititos, nos comentan.