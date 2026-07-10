Exfuncionario con supuestas narcoligas, libre

Un fallo federal dejó fuera de proceso a Lino Rodríguez González, excoordinador de Gobierno en la región sur-sureste del Estado de México, tras una acusación por secuestro y delincuencia organizada que lo colocó entre las capturas más visibles de la Operación Enjambre.

Durante la audiencia celebrada en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, el juez rechazó avanzar contra el exfuncionario. La declaración de la presunta víctima quedó sin valor para sostener la imputación, de acuerdo con la resolución que afectó el caso de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Dato: Lino Rodríguez, en su carácter de subsecretario de Gobierno, intervino en varios conflictos de la región sur del Edomex como el de la tala clandestina en Ocuilan.

Rodríguez González recuperó la libertad después de que el juzgador concluyó que los datos presentados no acreditaban, en esta etapa, su probable responsabilidad. El expediente quedó como uno de los reveses judiciales más sensibles para el operativo.

Autoridades federales y mexiquenses detuvieron al exservidor público el pasado 2 de julio como parte del dispositivo enfocado en investigar a funcionarios señalados por posibles nexos con redes del crimen organizado.

Lino Rodríguez mantenía funciones políticas en una franja mexiquense marcada por reportes oficiales sobre actividad de La Familia Michoacana y, en ciertos puntos, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario general de Gobierno estatal, Horacio Duarte Olivares, defendió la colaboración institucional después de la detención. “Por congruencia y convicción, este Gobierno está enfocado en garantizar la rectitud de todos los servidores públicos y colaborar con las autoridades federales en las estrategias de seguridad”, expresó entonces.

TABASCO, OTRO FRENTE. La Operación Enjambre sumó un nuevo golpe en Tabasco con la detención de seis policías estatales acusados de secuestro y extorsión. Las órdenes de aprehensión se cumplieron en las instalaciones centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana local, en Villahermosa, durante un despliegue conjunto entre autoridades estatales y federales.

Carmen “N”, Rubén “N”, Carlos Mario “N”, Edi “N”, Francisco Javier “N” y Joan Darío “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica. Los seis formaban parte de la policía estatal y enfrentan investigaciones derivadas de delitos de alto impacto.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE-Tabasco), el despliegue tuvo apoyo de la FGR, así como de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca. La autoridad atribuyó las capturas a labores de investigación, inteligencia e intercambio de información entre corporaciones.

A través de un comunicado, la institución tabasqueña vinculó las detenciones con la Estrategia Nacional de Seguridad y con el objetivo de frenar corrupción, impunidad y posibles nexos entre servidores públicos y estructuras delictivas. También reiteró que no tolerará actos ilícitos atribuidos a personal público.

En 2025, cuatro policías de esta entidad también recibieron órdenes de aprehensión por su probable intervención en el homicidio de Rodrigo Isidro, estudiante de veterinaria que murió tras no detenerse en un retén irregular.