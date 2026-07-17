Noroña vs. Mier

Y hablando de fuegos amigos, el que salió dolido, nos dicen, fue —una vez más— el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, quien se fue a quejar con sus compañeros de bancada tras sentirse agraviado por su líder en la Cámara alta, Ignacio Mier. A través de una carta, Noroña acusó a Nacho por haberle puesto un freno a sus intenciones de presidir por segunda vez el Senado. ¡¿Cómo se atreve?! “Durante el primer año de nuestra legislatura tuve el honor de presidir la Mesa Directiva; ahora he manifestado públicamente que valoro participar en el proceso y, acto seguido, el coordinador sale a declarar que no tengo derecho a participar”, expresó el senador, quien también reprochó que Mier Velazco incluso se posicionara a favor de las críticas contra su persona de los opositores Ricardo Anaya del PAN y Rubén Moreira del PRI. “Ninguna facultad tiene el coordinador para emitir semejantes declaraciones. En un proceso democrático, es el grupo parlamentario al que le corresponde determinar con su voto, a quién le confiarán tan honrosa responsabilidad”. Sí le dolió, ¿verdad?