Tercera ronda México-EU

Y hablando de asuntos que tendrán atención esta semana, resulta que una nueva ronda bilateral entre México y Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC tendrá lugar la semana que inicia. Será a partir de mañana cuando representantes de ambas naciones se reúnan durante tres días para tratar, según se ha anticipado, temas relacionados con el comercio de acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico. Se tiene previsto que a los encuentros asista Jamieson Greer, representante comercial del país vecino, quien hace unos días planteó un mensaje distante de cualquier rispidez, al advertir que ha habido “numerosos éxitos en las negociaciones, aunque sí definiendo los objetivos y expectativas del gobierno de Estados Unidos. “Espero seguir avanzando para garantizar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadounidenses de todos los tamaños, y que se eliminen las lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido por parte de países no signatarios”. Pendientes.