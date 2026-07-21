Condena de Zambada “es apenas el comienzo”

El titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Terrance Cole, advirtió que la sentencia contra Ismael El Mayo Zambada no cierra sus investigaciones y representa el inicio de nuevas acciones contra narcotraficantes, redes financieras y funcionarios gubernamentales corruptos que han participado en ese delito.

“(La sentencia) envía un mensaje claro a todos los cárteles y líderes terroristas extranjeros: por muy poderosos que se vuelvan o por mucho tiempo que eludan la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos. Esta sentencia no es el final, apenas es el comienzo.

El Dato: El pasado 14 de julio, el director de la DEA afirmó en un foro sobre fentanilo que existe una “conexión mortal” entre los cárteles de la droga y las autoridades mexicanas.

“Es una advertencia para todos los líderes de cárteles, organizaciones criminales internacionales y terroristas extranjeros. Si trafican con drogas letales, se lucran con el sufrimiento ajeno y amenazan a nuestras comunidades, la DEA irá tras ustedes. Ya seas un traficante de drogas o un funcionario gubernamental corrupto, la DEA irá por tí”, afirmó en conferencia en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

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Cole aseguró que la labor de la institución está lejos de concluir y anticipó medidas para afectar las estructuras económicas y operativas de las organizaciones criminales: “Nuestra labor está lejos de terminar. Desmantelaremos sus redes, cortaremos sus fuentes financieras y confiscaremos sus ganancias ilícitas”.

Sostuvo que la corrupción resultó esencial para mantener la estructura criminal atribuida al líder del Cártel de Sinaloa, quien recurrió por décadas a sobornos, influencia e intimidación para evitar acciones judiciales dentro y fuera de México. Además, acusó a esa organización de vulnerar instituciones y debilitar el Estado de derecho para favorecer sus actividades ilícitas.

“Una operación de ese tamaño no podía sobrevivir sólo con violencia y tráfico. La corrupción era esencial para la empresa criminal de El Mayo”, declaró.

Durante más de cuatro décadas, Zambada contribuyó a convertir al Cártel de Sinaloa en uno de los grupos delictivos más violentos y prolíficos, insistió. La red trasladó precursores químicos entre países, operó laboratorios clandestinos y distribuyó drogas a gran escala.

Cole afirmó que esa estructura introdujo fentanilo en comunidades de EU, sustancia que calificó como “un arma de destrucción masiva”. La magnitud de la amenaza, añadió, derivó en la designación de la organización como grupo terrorista extranjero. También prometió mantener la persecución contra quienes trafiquen sustancias mortales, obtengan beneficios del sufrimiento ajeno o amenacen a las comunidades estadounidenses. Aseguró que este delito es responsable de más de un millón de muertes en EU.

Por último, Cole dirigió un mensaje a las familias de víctimas del fentanilo: “La DEA nunca olvidará su pérdida y jamás dejará de exigir cuentas a los responsables. La justicia no tiene fecha de caducidad. La sentencia de hoy lo demuestra”.

Por su parte, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, afirmó que la cadena perpetua impuesta a Zambada representa un mensaje para quienes introducen fentanilo en comunidades estadounidenses y provocan violencia.

“La justicia siempre alcanza a los criminales. La sentencia de cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envía un mensaje claro: quienes envenenan a nuestras comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado”, escribió el diplomático en sus redes sociales.