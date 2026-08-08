El restablecimiento de las relaciones entre México y Perú es una buena noticia. Fueron casi cuatro años de tensiones crecientes que derivaron en una ruptura provocada más por diferencias políticas e ideológicas de los gobernantes en turno, que por problemas de fondo entre los dos países, nos hacen ver. No deja de llamar la atención que la presidenta Keiko Fujimori, de derecha —quien llegó al poder tras una cerrada disputa electoral—, tomara la decisión de conceder un salvoconducto a Betssy Chávez, la exprimera ministra del depuesto presidente Pedro Castillo, para que saliera del país y recibiera asilo en México y que ello diera pie al restablecimiento de relaciones. Es sabido que los gobiernos de la 4T apoyan a Castillo, quien en diciembre de 2022 intentó un autogolpe de Estado que lo tiene actualmente preso. Y que los mandatarios que lo sucedieron —Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar en un periodo convulso— mantuvieron posiciones frontales hacia México. Fujimori ha jugado su carta con México, nos comentan, sin un respaldo total de sus aliados internos. Pendientes.