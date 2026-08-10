Gobernadores se integran a tarea de repoblación forestal

Todos los gobiernos estatales del país se sumaron a la Jornada Nacional de Reforestación, con metas que van desde la recuperación de áreas afectadas por huracanes e incendios forestales hasta la plantación de millones de árboles en zonas que perdieron cobertura vegetal.

Puebla, sede del acto nacional, centró su participación en la región del Iztaccíhuatl y Popocatépetl, donde el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó el valor del corredor montañoso como fuente de recursos naturales y vinculó las actividades ecológicas con la protección de agua, bosques y biodiversidad.

El Dato: En la jornada destacó el uso de semillas “peletizadas” de alta tecnología lanzadas por drones, lo que representa el dato tecnológico más innovador de la forestación.

Armenta Mier subrayó el significado de que la jornada forestal iniciara en esa zona al sostener que la protección ambiental forma parte de una política de largo alcance: “La transformación se construye cuidando la tierra, el agua, los bosques, la vida, protegiendo la biodiversidad, el futuro”. También llamó a generar conciencia, responsabilidad y comunidad para las próximas generaciones.

“El Iztaccíhuatl y el Popocatépetl no son únicamente dos montañas; son los guardianes de la memoria histórica, son fuente de vida para millones de personas y símbolo de la grandeza de nuestra nación”, expresó Armenta Mier al inicio de la ceremonia en San Nicolás de los Ranchos.

450 mil semillas fueron esparcidas por drones en 12 sitios

Desde Puebla, el evento se vinculó de manera virtual con gobernadoras y gobernadores para marcar el arranque simultáneo de la Jornada Nacional de Reforestación en las 32 entidades federativas.

En el Parque Nacional El Veladero, en Acapulco, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado reportó uno de los despliegues más amplios con más de 66 mil participantes en la siembra de más de dos millones de ejemplares arbóreos para recuperar cuatro mil 600 hectáreas de regiones tropicales y de clima templado frío.

Cerca de 700 integrantes de los tres órdenes de Gobierno, Fuerzas Armadas, brigadas, organizaciones ambientalistas, jóvenes y familias se concentraron para plantar 30 mil árboles dentro de este parque nacional.

“Estamos reforestando una zona afectada por el huracán Otis y los incendios forestales con especies nativas como caoba, guaje, parota”, señaló la gobernadora.

Nuevo León concentró su participación en La Huasteca, área natural protegida donde Samuel García encabezó las actividades junto con autoridades federales, locales y ciudadanos. El gobernador aseguró que su administración acumula un millón 100 mil árboles plantados.

“Nuevo León se suma a la Jornada Nacional de Reforestación hoy y siempre que usted lo pida”, expresó García Sepúlveda durante el enlace con Puebla.

DURANGO (izq.) y Guerrero se sumaron a la jornada ecológica, ayer. ı Foto: Especial

Para este ejercicio, el estado eligió especies nativas como anacahuitas, retamas y magueyes, además de plantas que el mandatario identificó en peligro de extinción.

El estado de Querétaro movilizó a más de mil 500 personas en Amealco de Bonfil, dentro del ejido San Nicolás de la Torre. Mauricio Kuri González informó que el objetivo inmediato consistía en colocar dos mil 600 árboles, con participación de los distintos niveles de Gobierno, autoridades ejidales y elementos del Ejército. El mandatario queretano aseguró que durante su administración el estado ha superado el millón de ejemplares plantados.

También destacó la presencia de la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, con quien dijo mantener coordinación para atender los retos energéticos de la entidad.

LA PRESIDENTA (3.era), con Alejandro Armenta, una brigadista y una voluntaria. ı Foto: Especial

Durango presentó la meta anual más elevada entre los gobernadores que participaron en los enlaces de la ceremonia. Esteban Villegas Villarreal anunció que la entidad busca plantar más de cinco millones de árboles durante 2026 y cubrir cuatro mil 658 hectáreas mediante programas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y autoridades estatales.

Hasta el momento, según las cifras expuestas por Villegas, Durango registra dos mil 600 hectáreas atendidas con 2.8 millones de ejemplares. El gobernador colocó esas acciones frente a las pérdidas forestales acumuladas en los últimos años: “En años pasados tuvimos sequías muy complejas que nos llevaron a perder muchas hectáreas”.

Sólo durante 2025, añadió, los incendios dañaron más de 116 mil hectáreas del estado. Para 2026 reportó una reducción de 88 por ciento en los siniestros, dato que relacionó con las lluvias del año.

Otra de las intervenciones duranguenses se desarrolló en el ejido Navajas, municipio de Durango, donde un incendio forestal afectó alrededor de 27 hectáreas en 2019. La jornada buscaba completar la recuperación de 20 hectáreas, mientras actividades similares avanzaban en más de 27 municipios.

Quintana Roo reportó más de 12 mil árboles dentro de su participación nacional. Desde Caobas, en Othón Pompeyo Blanco, Mara Lezama Espinosa informó que el punto desde donde realizó su enlace tenía programadas más de cuatro mil 600 plantas de especies endémicas.

La gobernadora destacó de manera particular la intervención de ejidatarios y comunidades mayas: “Su relación con la selva nace del conocimiento, del trabajo y del respeto por los ciclos de la naturaleza”, dijo al sostener que esos grupos mantienen una función central en la conservación del territorio quintanarroense.