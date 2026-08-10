Mikel Arriola, abucheado

Carretada de abucheos, nos cuentan, la que se llevó ayer el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, en el Estadio Azteca, durante la entrega de los premios del Campeonato Sub-20 de la Concacaf. Y es que entre quienes conocen de futbol, tanto de lo que ocurre con los de pantalón corto como con los de pantalón largo, nos dicen que la afición le está cobrando un par de asuntos que nada le han gustado: la eliminación del ascenso y el descenso en el torneo —lo cual para muchos desincentiva la calidad que de por sí no es la mejor si se compara con la de las principales ligas del mundo— y el apoyo ciego al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Por eso, nos dicen, ayer, cada vez que Mikel aparecía en las pantallas para entregar un premio recibía muestras de desaprobación de miles de aficionados, entre los cuales ese escuchaba el grito de “¡ascenso, ascenso!” Interesante, nos comentan, que la afición se permitiera ser crítica. Aunque no está claro que la vayan a tomar en cuenta. Uf.