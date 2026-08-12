¿Otra señal del PRIAN?

Comentan que puede que la determinación del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, para desprenderse del PRI, sigue pendiendo de un hilo no sólo por las imploraciones que le ha hecho su homólogo del tricolor, Alejandro Moreno, sino porque hay actores del mismo blanquiazul que no quieren cerrarle del todo la puerta al Revolucionario Institucional. Es el caso del alcalde de Hermosillo, Sonora, Antonio Astiazarán, quien se dijo dispuesto a construir una candidatura común PAN-PRI (PRIAN, dirán otros) para la elección de la gubernatura sonorense. En una entrevista radiofónica, el edil se puso del lado de los panistas que sostienen que no se puede ser radical en decir no a la alianza, puesto que, según él, se debe analizar la realidad en cada estado. “Yo en lo personal siempre me he pronunciado a favor de eso, de construir una alianza lo más amplia e incluyente posible, incluyendo el PRI por supuesto”, señaló Astiazarán, al argumentar que para lograr un buen resultado, hay que atender lo que quiere la ciudadanía. Ahí el dato.