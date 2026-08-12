Participan 500 mil en jornadas preventivas

El Gobierno de México busca fortalecer su estrategia de prevención de la violencia entre las juventudes mediante programas de educación, empleo, deporte, cultura y recuperación de espacios públicos, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria destacó los avances de Atención a las Causas, en el marco del Día Internacional de la Juventud, y sostuvo que “la mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes”.

Destacó que más de 500 mil jóvenes participaron el pasado 29 de julio en los Tequios por la Transformación, mientras que Atención a las Causas acumula más de 8.3 millones de servicios y trámites realizados en el país.

El Dato: Gobernación reiteró la convocatoria a Boxeando por la Paz, y continúa el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con conciertos, música y documentales.

Explicó que a través de Jóvenes Transformando México se generan alternativas para que quienes han dejado la escuela puedan regresar a estudiar, incorporarse al mercado laboral o participar en actividades comunitarias.

Mientras que Jóvenes Unen al Barrio incorpora a jóvenes que no estudian ni trabajan en visitas casa por casa, recuperación de espacios públicos, elaboración de murales y actividades educativas, deportivas y culturales.

Rodríguez destacó que el trabajo territorial permite conocer directamente las necesidades de este sector: “Las visitas a los domicilios permiten escuchar directamente las inquietudes de las y los jóvenes, orientarlos y recordarles que cuentan con derechos”.

En materia educativa, señaló que se amplían los espacios en bachillerato para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de lugares o recursos.

También resaltó Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que los vincula con empresas, instituciones públicas y talleres para adquirir experiencia y fortalecer sus capacidades.