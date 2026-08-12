Que la malentendieron

Quien salió a culpar a otros por lo que dijo y que, nos indican, hasta quedó grabado, fue la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. Después de que se pronunció a favor de que se realice un padrón de periodistas “para que haya un orden” en el ejercicio del gremio, la mandataria declaró ayer que a ella ni la vean porque la que andaba con eso de hacer un censo de comunicadores fue una compañera reportera que asistió a su conferencia de prensa. “Ella proponía que se hiciera un censo, ella dijo (…) eso salió de una propuesta, yo dije, no, pus allá ustedes”, señaló la morenista, visiblemente sorprendida y agraviada por algo que, asegura, le achacaron irresponsablemente. “Yo no quiero hacer ningún censo”, insistió. Y aunque, nos recuerdan, Nahle sí hizo algunas acotaciones ese día sobre que la propia comunidad de periodistas es la que en todo caso debe hacer ese registro, nos hacen ver que, aunque ahora se deslinde, la gobernadora sí respaldó ese planteamiento. En fin.