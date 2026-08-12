• Salir de Colombia

Con la solidaridad a flor de piel, nos comentan, muchos están queriendo en estos momentos aproximarse a Colombia, nación sacudida por un temblor que ha causado más de 250 muertes y múltiples daños en edificaciones y carreteras. En el caso de gobiernos para aportar a la brevedad ayuda para rescates y apoyos a damnificados, en el caso de ciudadanos de a pie para poner su manos y su esfuerzo en las tareas de remover escombros o ayudar a víctimas. Por eso llama la atención, nos comentan, la premura con la que algunos personajes más bien quieren salir del país. Es el caso de Gustavo Petro, el expresidente que acaba de terminar su mandato apenas el viernes pasado. Resulta que el izquierdista acaba de mandar al Senado colombiano —así lo determina la Constitución de ese país— una solicitud de autorización para que lo dejen salir de Colombia por espacio de un año. Petro no se quiso esperar a que pasaran los días trágicos para informar que necesita viajar para atender compromisos de carácter personal, social, político y académico en el exterior. Qué tal.