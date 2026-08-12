Suman 63 mil detenidos; labor “no está terminada”

Un total de 63 mil 564 personas vinculadas a ilícitos de alto impacto en México han sido detenidas en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, resultado a pesar del cual no se puede dar por concluido el trabajo para combatir la delincuencia, señaló el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Del 1 de octubre de 2024 al 31 de julio fueron destruidos dos mil 725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 23 estados, así como 518.7 toneladas y 32 mil 824 armas aseguradas, operaciones que han logrado una reducción en el número de homicidios.

“(Ello no significa) que el trabajo esté terminado. Sabemos que todavía existen regiones y delitos que requieren atención permanente y hay situaciones que afrontar por parte de las autoridades todos los días”, dijo el funcionario.

Sostuvo que con estas operaciones se afecta de manera directa a los grupos de la delincuencia, así como su capacidad financiera y operativa, además de evitar que millones de dosis de droga lleguen a las calles y se reducen los recursos que utilizan para adquirir armas, corromper a la autoridad y generar violencia.

Al enfatizar el combate a la extorsión, desde el 6 de julio de 2025 se ha capturado a mil 847 personas en 24 estados. El secretario destacó que la Secretaría de Marina ha conseguido asegurar 88 toneladas de cocaína en mares mexicanos.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó que con la estrategia Sí al desarme, sí a la paz, se han canjeado 12 mil 207 armas por dinero en efectivo.

Además, el Tianguis del Bienestar ya ha llegado a 35 municipios y 801 localidades, donde se han entregado gratuitamente tres millones 403 mil artículos nuevos de primera necesidad, en beneficio de 421 mil personas, mientras que con el plan de asistencia para trámites se han realizado más de 8.3 millones de servicios en todo el país.