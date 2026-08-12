¿Y el Cuau para cuándo?

Nos piden estar atentos a las decisiones que tome la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien, nos dicen, está enfrentada a la disyuntiva de actuar o mirar hacia otro lado sobre la extensa lista de señalamientos e investigaciones alrededor del diputado federal Cuauhtémoc Blanco. Cuentan que ahora que se quiere enfocar en una limpieza profunda de la militancia guinda, en su recién empezada gestión como presidenta del partido gobernante, Montiel Reyes ha sido desafiada a poner cartas en el asunto sobre un personaje que, pareciera, goza de inmunidad vitalicia y a prueba de fuego, pues por más denuncias —incluso penales— el exfutbolista sigue como si nada. Nos comentan que por estos días la media hermana del también exgóber de Morelos, Nidia Fabiola Blanco, envió una misiva a la líder partidista, para pedirle que tome al toro por los cuernos ante las acusaciones que ella hizo contra su familiar por presunta agresión sexual. Pendientes.