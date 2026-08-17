Iglesia pide funeral digno para bebés

La Arquidiócesis Primada de México (APM) llamó a las autoridades sanitarias, forenses y locales a crear mecanismos que permitan entregar a organizaciones acreditadas los cuerpos o restos de bebés no reclamados o fetos en desarrollo avanzado, una vez concluidos los procedimientos legales y periciales que correspondan para ser sepultados con dignidad.

En la publicación Desde la Fe, el editorial católico sugirió extender esa posibilidad a todo el país y propuso habilitar espacios para sepultar a recién nacidos y menores fallecidos en gestación.

El Dato: En marzo de 2002, la asociación civil Inocentes de María acordó con el Gobierno de Jalisco la entrega de los cuerpos de menores no reclamados para ser sepultados.

La petición contempla la participación de instituciones y asociaciones dispuestas a encargarse de una sepultura digna, sin sustituir a los familiares ni interferir con investigaciones judiciales o sanitarias en los casos que lo amerite.

Según la publicación, existen casos de cuerpos abandonados en hospitales, calles o depósitos de basura, mientras otros permanecen sin reclamar. Además, señaló que algunas personas desconocen que la legislación permite solicitar los restos de un hijo tras una pérdida gestacional.

El medio citó el trabajo de agrupaciones que mantienen acuerdos con autoridades locales para recibir a bebés abortados o no identificados, siempre conforme a los procesos establecidos: “Su valiosa labor es hacerse cargo de aquellos pequeños por quienes nadie más lo hace”.

El editorial solicitó reglas claras que determinen cuándo pueden entregarse los restos y qué requisitos deben cumplir las organizaciones receptoras y destinar lugares para esos entierros.