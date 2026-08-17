Nueva polémica de Alito

Ahora que están de moda los temas inmobiliarios, y no precisamente por sumar productividad a la industria de la construcción, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, nos dicen, será tema de conversación próximamente. De acuerdo con Latinus, el legislador abrió en febrero pasado una compañía dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Nada de extraño o irregular tiene el emprendimiento, si no es porque no reportó la creación de la firma Amoreno&CO, SA de CV, en su declaración patrimonial de 2026, a la que está obligado en su condición de servidor público. Según la información, Alito posee 99 por ciento de las acciones de la empresa, que se constituyó ante una notaría de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de la cual es administrador único. Amoreno&CO, se menciona, fue creada para realizar obras civiles, industriales, comerciales, habitacionales y de infraestructura, así como para la compra, venta, arrendamiento y administración de bienes inmuebles y terrenos. Es otro frente, nos dicen, que le dará armas al Gobierno para fortalecer la investigación en marcha contra el también exgobernador de Campeche.