El “negocio de las trampas”

Y fue el propio rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, el que dio a conocer de empresas que están involucradas en el escándalo por las trampas que hicieron algunos jóvenes en el examen para ingresar a licenciatura que la máxima casa de estudios aplicó vía remota. “Subestimamos el gran interés que hay por aprobar el examen... creo que subestimamos el tamaño del negocio que desafortunadamente hay detrás de ir y vender este tipo de ayuda”, dijo Lomelí, quien evitó revelar el nombre de las firmas por las investigaciones, pero ya están denunciadas. Nos comentan, sin embargo, que pese a la repetición del examen para salir de la crisis coyuntural de las trampas en línea, en la UNAM se les quedó la espinita de un proceso mal llevado del que no sólo respondió Patricia Dávila dejando su cargo como secretaria general de la UNAM, sino que, al final, de este fracaso fueron cientos de aspirantes los que terminaron pagando el pato. Así que a esperar a fin de mes para conocer los dichosos resultados del examen de control.

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