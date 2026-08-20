Marinos salvan el Hogar del Sol

Y los que andan muy activos con recorridos y revisiones preventivas en Acapulco, Guerrero —el Hogar del Sol— son los integrantes de la Secretaría de Marina, que a través del operativo Mercado Central buscan fortalecer la seguridad del puerto, en coordinación con autoridades estatales. Y es que, nos dicen, la misión no es para nada cosa menor, pues se trata de garantizar la salvaguarda del trabajo de comerciantes, quienes ocupan un lugar importantísimo a la hora de mantener viva la dinámica turística y económica de este destino. Nos hacen ver que estas movilizaciones de las Fuerzas Armadas son clave para hacer de estos negocios espacios libres de la delincuencia, lo que contribuye a mejorar la imagen y la confianza en la Perla del Pacífico, uno de los sitios favoritos para el descanso y el escaparate de locales, nacionales y extranjeros, sobre todo ahora que aún queda suficiente verano para disfrutar.

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