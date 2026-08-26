Activista y legisladora con una carrera propia

GRACIELA DOMÍNGUEZ Nava llegó al gobierno interino de Sinaloa después de recorrer casi tres décadas entre movimientos sociales, el Congreso, Morena y la administración estatal. Su designación la coloca ahora al frente del cierre del sexenio de Rubén Rocha Moya, un proyecto al que se incorporó tras haber construido una trayectoria política propia.

Es socióloga por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y su actividad pasó por conflictos sociales como las demandas de pescadores hasta la defensa del patrimonio familiar.

27 años tiene de trayectoria política la morenista

En 1999 se afilió al PRD, donde fue diputada local y dirigió a su bancada. Tras renunciar al partido, se sumó a Morena, con el que volvió al Congreso estatal, donde condujo a la bancada y la Comisión de Fiscalización. Como presidenta de la Junta de Coordinación Política encabezó una mayoría que ejerció oposición frente al gobernador priista Quirino Ordaz.

La relación con Rocha se volvió directa durante la elección de 2021. Domínguez buscó sin éxito la candidatura de Morena a la alcaldía de Culiacán y el entonces aspirante a gobernador anunció que la incorporaría a su administración. Cumplió al nombrarla secretaria de Educación, cargo que ocupó hasta febrero de 2024.

Después dejó el gabinete para competir por una diputación federal. En San Lázaro ocupó la secretaría de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y formó parte de las comisiones de Educación y Pesca. El 17 de junio de 2026 solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura estatal.

Su llegada también reavivó la discusión sobre la cercanía con el mandatario saliente. En mayo había rechazado que se le definiera como “rochista” y reivindicó una historia propia dentro de la izquierda en Sinaloa.