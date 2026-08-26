Oposición cuestiona relevo en Sinaloa

EL PRI y el PAN cuestionaron la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa y coincidieron en que el relevo no resuelve de fondo la crisis política, institucional y de seguridad que enfrenta la entidad.

Mientras el priismo sostuvo que la nueva mandataria forma parte del grupo político de Rubén Rocha, Acción Nacional advirtió que cambiar al titular del Ejecutivo no basta para superar la crisis y que “la solución no son parches ni componendas”.

La senadora priista Paloma Sánchez sostuvo que la llegada de Domínguez Nava mantiene al grupo político cercano al gobernador con licencia al frente de las decisiones del estado: “Sin novedad: Rocha sigue gobernando Sinaloa”.

El Tip: Legisladores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra del nombramiento de Graciela Domínguez durante la sesión del Congreso estatal.

La legisladora por Sinaloa cuestionó que Morena hubiera expresado inconformidad por el regreso de Rocha Moya a la gubernatura y posteriormente respaldara a una integrante de su administración para ocupar el Ejecutivo estatal: “La hipocresía de Morena es evidente. Decían que estaban molestos por su regreso, pero hoy, le siguen permitiendo poner gobernador”.

La priista también cuestionó los antecedentes de Domínguez Nava, quien fue secretaria de Educación Pública y Cultura entre 2021 y 2024, durante la administración del mandatario sinaloense con licencia: “Graciela Domínguez es más de lo mismo; es del grupo político cómplice de Rocha”, señaló al poner en duda los resultados de su gestión al frente de la Educación estatal: “Ya fue su secretaria de Educación y no dio resultados. ¿Ahora pretenden que creamos que será diferente desde la gubernatura?”.

A la postura sumó el dirigente nacional del PRI y senador federal, Alejandro Moreno Cárdenas, quien centró sus críticas en la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, al asegurar que la entidad lleva años en crisis y que en los últimos dos años se han registrado más de tres mil homicidios, cuatro mil personas desaparecidas, 113 menores asesinados, 11 mil vehículos robados, 52 fosas clandestinas, tres mil familias desplazadas y más de cinco mil empresas y negocios cerrados.

“Sinaloa lleva viviendo cinco años de pesadilla”, afirmó el líder tricolor al exigir que la población sea colocada como prioridad. También acusó una presunta relación entre autoridades y grupos del crimen organizado y sostuvo que: “es imperativo pacificar y resolver esta crisis por el bien de la gente buena y trabajadora”.

Por su parte, el PAN en el Senado rechazó que la llegada de una gobernadora interina pueda ser presentada como la solución a la crisis de Sinaloa.

El senador Mario Vázquez fue categórico al señalar que “la solución no son parches ni componendas”, y reiteró la exigencia sobre la desaparición de poderes en la entidad, que mantiene su partido desde el inicio de la crisis en la entidad.

Para el legislador, el problema no se resuelve con sustituir a Rocha en el Ejecutivo estatal, sino con una transformación institucional que permita recuperar la gobernabilidad, la seguridad y la confianza.

Por ello, recomendó una “transición ciudadana, integrada por perfiles intachables, con la misión de pacificar el estado, restablecer el orden institucional y generar condiciones de seguridad y certeza para convocar a una nueva elección democrática”, ya que Sinaloa “no puede seguir tomada por los grupos de interés y los testaferros del régimen”, sostuvo que merecen “paz, justicia y la oportunidad de decidir su futuro libre de sospechas”.