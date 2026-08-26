Romero acusa ‘mordaza’ y uso político de la justicia; respalda a Pelayo en BCS

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó al gobierno federal de buscar controles sobre los contenidos de medios de comunicación mediante la regulación de los derechos de las audiencias y sostuvo que fiscalías y jueces se han convertido, salvo excepciones, en herramientas del poder político.

Los señalamientos formaron parte de su mensaje durante la reunión plenaria de diputados federales panistas en La Paz, Baja California Sur.

En el encuentro, el presidente partidista señaló que la bancada definirá sus prioridades para el último tercio de la Legislatura, con propuestas en seguridad, economía y salud. “Ningún tema es más importante que generar soluciones a los problemas de la gente”, afirmó.

Los acuerdos, añadió, marcarán la agenda que sus legisladores impulsarán a partir del periodo ordinario de septiembre.

Al abordar la regulación de los derechos de las audiencias, Romero afirmó que el PAN respaldará esas garantías, pero rechazará cualquier disposición que, desde su perspectiva, límite las opiniones contrarias al oficialismo.

“No nos quieran negar que lo que buscan es ponernos una mordaza en este país a todos los que opinamos distinto a la dizque 4T”, expresó.

🔴El senador Ricardo Anaya perfiló a Pancho Pelayo como carta del PAN para Baja California Sur rumbo a 2027.



Lo calificó como un hombre “honesto” y aseguró que el partido ganará la gubernatura: “Algo bueno vendrá”. pic.twitter.com/UJIDMUgQPz — Azucena Uresti (@azucenau) August 26, 2026

Romero también sostuvo que los lineamientos afectarían principalmente a radio y televisión y cuestionó que una autoridad pueda determinar qué constituye un hecho o una opinión. “Jamás, jamás”, remató al rechazar controles gubernamentales sobre contenidos.

Sobre el sistema de justicia, el dirigente panista lanzó otra de las principales acusaciones de su discurso. “Las instituciones de justicia, léase fiscalías y jueces, con sus honorisísimas excepciones, se han convertido en una herramienta del poder político”, declaró. Para respaldar su postura, citó el caso de Sinaloa y aseguró que una corte estadounidense imputó a quien gobernaba esa entidad por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Respecto al tema de Ernesto Ruffo, Romero contrastó el trato que, según dijo, reciben figuras opositoras frente a personajes vinculados con el oficialismo. “Claudia Sheinbaum ya lo juzgó en la mañanera”, acusó al referirse al exgobernador de Baja California. El dirigente afirmó que el PAN mantendrá este tema entre sus frentes políticos durante el próximo periodo legislativo.

Hacia el cierre de su mensaje, Romero adelantó que la Comisión Permanente Nacional del PAN sesionará este jueves 27 de agosto en Baja California Sur y adoptará una decisión formal antes de realizar un anuncio público que calificó como “importantísimo para nuestro país y, por supuesto, para Baja California Sur”.

Aunque evitó revelar su contenido, dejó una señal al destacar que en la entidad existe “un gran líder, un gran sudcaliforniano” con un reto por delante.

El dirigente dirigió después su respaldo al diputado Francisco “Pancho” Pelayo. “Cuentas con nosotros”, expresó antes de añadir que el día siguiente será “un día muy importante”.

La expectativa se concentra en la designación del Coordinador Estatal en Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, proceso que resolverá la propia Comisión Permanente y en el que participa el funcionario federal. Esa figura forma parte de la estrategia panista rumbo a 2027 y el legislador ha expresado su intención de encabezar el proyecto del partido para disputar la gubernatura de Baja California Sur.

En conferencia de prensa desde La Paz, Baja California Sur, junto a nuestros @diputadospan, hablamos sobre los retos y el futuro de este gran estado.



También señalamos la grave situación que vive Sinaloa: Morena ha sido lo peor que le ha pasado. Desde @AccionNacional seguiremos… pic.twitter.com/ym6dTRNzfo — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) August 26, 2026

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MSL