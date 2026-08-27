Cambio a regañadientes

El nuevo partido político Somos México —o Somos MX, para los cuates— tendrá que decir adiós a sus colores, emblema y logotipo, después de que, como ya estaba muy cantado, el Tribunal Electoral ratificara la orden del INE para que dejaran de apropiarse de frases y gráficas propias de la identidad nacional —y hasta de otros partidos—. “Somos México considera inadmisible que por mayoría en la Sala Superior del Tribunal Electoral se obligue a modificar nuestro nombre, emblema y colores…”, reclamó la organización, nos dicen, ya sólo a manera de una protesta que, desde luego, no surtirá ningún efecto para que acaten lo que ya se les indicó desde que obtuvieron el registro como partido político nacional. Se quejó de que el TEPJF no sólo le hiciera segunda al árbitro electoral, sino que agregara argumentos para mantener la restricción. Sin embargo, el grupo liderado por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo y otras figuras de la famosa Marea Rosa tan lo veía venir que ya anunció que darán a conocer hoy mismo una “nueva propuesta de identidad”. Pendientes.