Diputada del PRI en Guerrero llama ‘pendejo’ a hijo de AMLO

La propuesta para entregar la presea Sentimientos de la Nación al expresidente López Obrador provocó críticas de legisladores del PRI en Guerrero, quienes cuestionaron los méritos del exmandatario para recibir el reconocimiento.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves en el Congreso de Guerrero, la diputada priista María del Pilar Vadillo Ruiz se lanzó contra López Obrador y también dirigió fuertes calificativos hacia uno de sus hijos, al hablar sobre una eventual reaparición pública del expresidente.

Las declaraciones de Pilar Vadillo surgieron luego de que fuera cuestionada sobre la posibilidad de que López Obrador acudiera personalmente a recibir la presea Sentimientos de la Nación, en caso de que el Congreso de Guerrero aprobara la propuesta.

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La iniciativa fue planteada por Jacko Badillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, para que el reconocimiento sea entregado este año al expresidente.

Pilar Vadillo ı Foto: Facebook Ma Del Pilar Vadillo Ruiz

Al responder si la eventual presencia de López Obrador representaría un asunto relevante para la oposición, Vadillo Ruiz descartó que sea una preocupación para los legisladores priistas. Fue entonces cuando dirigió sus críticas hacia el exmandatario y su familia.

“Si viene o no viene, a nosotros no es un asunto que nos ocupe”, señaló la diputada, antes de referirse directamente a uno de los hijos del expresidente con un insulto.

La legisladora afirmó que López Obrador tiene “muchos problemas” y calificó a uno de sus hijos como “pendejo y además ambicioso”. Después de pronunciar la expresión, Vadillo Ruiz ofreció una disculpa por el lenguaje utilizado y justificó el comentario con una referencia a su origen costeño.

La controversia ocurre mientras el Congreso de Guerrero analiza la entrega de la presea Sentimientos de la Nación, una de las principales distinciones otorgadas por el Poder Legislativo estatal.

El enfrentamiento político también se produce después de que Andy López Beltrán difundiera una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que, según la información proporcionada, le fuera retirada la visa estadounidense.

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LMCT