Cejas levantadas por Peña Nieto en boda

Vaya reaparición la de Enrique Peña Nieto este fin de semana, nos comentan. Y es que tras varios años de mantener un bajo perfil y sólo de pronto figurar en situaciones sin relevancia, resulta que el expresidente volvió a dejarse ver en una boda en Portofino, Italia, junto al empresario israelí Avishai Neriah. Nada tendría de extraordinario, nos dicen, salvo por un detalle nada menor: Neriah figura en señalamientos publicados por The Marker sobre contratos a empresas israelíes y el negocio de Pegasus —software con el que se habrían intervenido comunicaciones de políticos y líderes de opinión—. Peña Nieto, se ha informado, ha negado esas acusaciones, pero la imagen que se viralizó en las benditas redes hizo poco para mantenerlas en el pasado. Entre cientos de invitados, fotógrafos y mesas disponibles, la casualidad quiso sentarlo cerca de uno de los nombres más incómodos de aquella historia. Hay quienes reaparecen para limpiar su imagen. El mexiquense en cambio, nos refieren, parece haber escogido el álbum equivocado. Uf.

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