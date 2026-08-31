Confirma Noroña, no sabe perder

Y para variar fue Gerardo Fernández Noroña el que se inconformó con la designación que hizo su bancada en el Senado de Higinio Martínez para que sea presidente de la Mesa Directiva. Lo hizo con un largo escrito que se resume en dos intentos por cuestionar la legitimidad de la decisión. Y es que dice que con su ausencia rompió la unanimidad con la que se anunció que fue electo el legislador mexiquense y, segundo, que dicha designación se dio “en connivencia con la oposición”. “Lo considero un yerro mayúsculo y no deseo guardar silencio al respecto. Detrás de los llamados consensos se diluyen decisiones políticas de las que, más tarde, nadie se hace responsable… Estoy seguro que una presidencia de connivencia con la derecha fortalecerá la ofensiva insidiosa en contra de la 4T”, sostiene en el escrito. Entre quienes conocen a detalle el acontecer en el Senado nos aseguran que le faltó exponer una razón más: su enojo con el hecho de no haber podido repetir en un puesto que ya ocupó y en el que de cualquier manera no había obtenido los apoyos necesarios para ocupar. O sea que es un pataleo. ¿Será?

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