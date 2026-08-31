Cruz Azul y el sector construcción

Con la novedad de que la Cooperativa Cruz Azul, cuyo Consejo de Administración es presidido por Víctor Manuel Velázquez, alcanzó un 18 por ciento de participación en el sector de la construcción. Dato relevante que se agrega a la previsión de alcanzar un crecimiento de 17 por ciento en su producción de cemento para el cierre de 2026. Es sabido que la empresa cerró 2025 con un incremento del nueve por ciento en la producción, con respecto a 2024, gracias a la modernización de infraestructura y su manejo administrativo. Y que esa buena marcha ha llevado por ello a estimar a la cementera que podría cerrar el año con una nueva alza en la producción, particularmente asociada a la recuperación de la planta de Hidalgo, a un nuevo molino en Oaxaca y a la apertura de operaciones en Campeche. Es sabido que en un reciente anuncio de inversiones hecho en la entidad a cargo de Julio Menchaca, la cooperativa informó que concretará una inversión de seis mil 500 millones de pesos para impulsar operaciones ahí. Qué tal.

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