La pesada carga del apellido

Y el que ayer vivió un momento amargo, tras haber degustado una deliciosa comida en un restaurante especializado en gastronomía española, fue Arturo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que resulta, según lo revela un video que se ha viralizado, que Arturo salía del establecimiento ubicado en Coatepec, Veracruz, cuando le empezaron a gritar “¡fuera Morena, fuera Morena!”. Entonces, una mujer que lo acompañaba se dirigió hacia la mesa donde se encontraban algunos de los comensales que más fuerte gritaban, pero que aprovecharon para recetarle: “¡Gracias por tener al país en la ruina y que Dios los perdone por todo el daño que le han hecho a México!”. Mientras la mujer trataba de articular algún argumento, a lo lejos López Obrador respondía: “Yo no vivo de Morena… No saben ni a qué partido pertenezco”. Es sabido que Arturo ha tenido una relación más bien de confrontación con AMLO aunque en 2018 afirmó que se reconciliaron. El caso es que el apellido sigue pesando… hasta para recibir abucheos. Uf.

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