Luz en Diputados sombra en el Senado

Vaya contraste el que se dio en las plenarias morenistas de diputados y de senadores. Y es que resulta que en la primera, donde todo estuvo a cargo de Ricardo Monreal, se dio un ejercicio de apertura y transparencia. Al zacatecano se le vio muy cercano de los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, de Hacienda, Édgar Amador; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el canciller, Roberto Velasco, así como de otros funcionarios del Gobierno federal y de Morena. ¿Y hubo algún problema de cohesión ahí? Pues no. Ah, pero una cosa muy distinta ocurrió en la llamada Cámara alta. Ahí la plenaria de los senadores del guinda fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a los representantes de medios de información. Hay quien considera que en el espacio a cargo de Ignacio Mier como que se tiene una visión distinta de la función legislativa y la transparencia. Y que, evidentemente, no se tiene en perspectiva la importancia pública que tiene el diálogo entre legisladores y secretarios de Estado. En fin.

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