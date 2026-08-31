Reconocimiento tras el Mundial

Se habían tardado, nos comentan, pero al final la Federación Mexicana de Futbol y el Estadio Banorte hicieron un merecido reconocimiento a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y a la Policía de la Ciudad de México por haber garantizado la seguridad de selecciones, instalaciones y aficionados durante el Mundial. La muestra de agradecimiento se ha dado a través de un emotivo video que circula en las redes y en el que se aprecian distintos aspectos de las labores realizadas por los uniformados —desde la vigilancia en tierra, labores de inteligencia y hasta el pilotaje de aeronaves—, intercalados con momentos de algarabía, festejo y, por supuesto, goles de la Selección Mexicana. “Nada de esto habría sido posible sin nuestros héroes… que pusieron el corazón y el alma en cada turno, en cada rincón del estadio y en cada calle de nuestra ciudad. Hicieron de nuestra seguridad su prioridad. Con disciplina, entrega y orden, nos permitieron vivir esta fiesta con el corazón tranquilo. Hoy la Ciudad de México y sus habitantes les reconocen y les abrazamos al decirles: ¡misión cumplida!”. Ahí el dato.

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