Cuadro de honor

Nos hacen ver que la estrellita por desempeño sobresaliente en el Segundo Informe de Gobierno fue para el Gabinete de Seguridad federal. La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un pase de lista a los aplicados del salón por los resultados de su administración en esa materia a los secretarios de Defensa, Ricardo Trevilla; Marina, Raymundo Pedro Morales, y Seguridad, Omar García Harfuch. Por supuesto, la mandataria no dejó de agradecer a su segunda al mando, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, quien ha sido clave en el impulso de la estrategia de seguridad desde la atención a las causas, lo que, dijo, ha contribuido a lograr lo que antes parecía inalcanzable: una baja de 51 por ciento en homicidios dolosos, 54 por ciento menos delitos de alto impacto y un acumulado de 63 mil detenidos desde que inició su mandato. El reporte también llegó con miles de armas aseguradas y toneladas de droga decomisadas. El mensaje quedó bastante claro: hay un equipo bien colocado en uno de los asuntos que exigen atención de tiempo completo.