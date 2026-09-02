Monreal en acción

Se conoció anoche un video que llamó bastante la atención, nos comentan, en el que a diferencia del comportamiento hosco que automáticamente muchos morenistas asumen hacia integrantes de partidos de oposición, al coordinador de los diputados del guinda, Ricardo Monreal, se le ve conciliando con ellos, particularmente con los coordinadores de las bancadas. “¡Qué pasó, Richard!”, se escucha decir al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tras un saludo amable. “Igual, como quedamos, lo importante es que aunque sea firme, es con respeto y con cuidado”, dice el también legislador del tricolor tras reconocer el acuerdo para que fueran escuchadas las posiciones de los distintos institutos políticos. “Vamos a cumplir”, le responde Monreal. En las imágenes también aparecen los momentos en los que el zacatecano se acerca a los líderes panistas Elías Lixa y Ricardo Anaya, y también con la emecista Ivonne Ortega. Cierra el video con una imagen de Monreal circulando entre curules mientras se oye en el salón la intervención de Moreno Cárdenas, sin que afloren gritos ni sombrerazos. Ahí el dato.