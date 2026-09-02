Turbulencias en caso Manzo

Dicen que las señales de que se sigue complicando la ruta para esclarecer el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, siguen apilándose alrededor de su viuda, la actual alcaldesa de ese municipio —y ahora aspirante a la gubernatura de Michoacán—, Grecia Quiroz. Y es que la exsecretaria del edil asesinado, Yesenia Méndez, acaba de denunciar que fue despedida del ayuntamiento que gobierna Quiroz, donde afirmó que tenía base laboral desde 2021. Méndez Rodríguez no pudo encontrar una explicación distinta a esta decisión que el hecho de haber solicitado a la Fiscalía estatal que indague el presunto vínculo de su ahora exjefa con Samuel García Rivero, otro exfuncionario de esa alcaldía que está bajo proceso precisamente por ese crimen y quien, denunció, regresó a la administración municipal con Grecia aun cuando Manzo ya había prescindido de sus servicios. “Mi despido no borrará mi derecho a decir la verdad”, afirmó Méndez, quien planteó que su separación podría tener un trasfondo político. Uf.